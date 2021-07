Inaugurata Deep Dive Dubai, la piscina per immersioni più profonda del mondo

A un anno dalla riapertura dei suoi confini ai turisti internazionali, Dubai continua a sorprendere i visitatori con il lancio di una nuova attrazione da record. A luglio nella città emiratina ha aperto Deep Dive Dubai, la piscina per immersioni più profonda del mondo: con un’incredibile profondità di 60,02 metri e 14 milioni di litri d’acqua – l’equivalente di sei piscine olimpioniche – questo paradiso subacqueo si è già guadagnato un posto nel Guinness dei primati. Deep Dive Dubai aggiunge un’altra destinazione imperdibile al ricco ventaglio di attrazioni della città, arricchendo l’offerta di proposte dedicate allo sport e all’avventura. La nuova apertura ha lasciato senza parole anche un testimonial d’eccezione come l’attore Will Smith, che è stato tra i primi a provare il brivido di un’immersione nelle profonde acque della piscina.

Fiore all’occhiello di Deep Dive Dubai è la presenza di una sorprendente città sommersa che può essere esplorata dai subacquei di tutti i livelli muovendosi in diversi ambienti, da una strada “abbandonata” a un appartamento, fino a una vera sala giochi. La piscina, in cui la temperatura è mantenuta costante a 30°C, include due habitat subacquei e avanzati sistemi audio e di illuminazione, in grado di creare atmosfere differenti. Insieme al titolo di “piscina più profonda del mondo per le immersioni”, la struttura è anche il più grande studio cinematografico subacqueo della regione, completo di una sala di editing multimediale, un video wall, 56 telecamere subacquee e 164 luci posizionate in tutta l’area.

La struttura di 1.500 mq in cui si trova la piscina coperta ha la forma di un’ostrica gigante in omaggio alla storia degli Emirati Arabi Uniti, nazione dedita alla pesca delle perle, e ospita un ristorante da 80 posti che sarà aperto al pubblico nei prossimi mesi, un negozio dedicato alle immersioni e una varietà di spazi per riunioni, eventi e conferenze. Le grandi vetrate e aree di osservazione ai piani inferiori dell’edificio permettono ai commensali del ristorante di ammirare l’ambiente sottomarino.

Grazie alle migliori pratiche di sicurezza subacquea, avanzate procedure e attrezzature, la piscina è progettata per stupire e accogliere residenti e visitatori di tutti i livelli, dai principianti assoluti ai subacquei più esperti, che saranno guidati da un team di professionisti internazionali nelle esperienze di apnea e di immersione subacquea. Attualmente la piscina è aperta solo su invito, ma sarà accessibile a tutti entro fine anno.