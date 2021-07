Astronomia: Hubble torna operativo e cattura nuove immagini di insolite galassie

MeteoWeb

Il telescopio spaziale Hubble della NASA è tornato in funzione, esplorando l’universo vicino e lontano. Gli strumenti scientifici sono tornati alla piena operatività, dopo la risoluzione di un’anomalia del computer che ha sospeso le osservazioni del telescopio per più di un mese.

Le osservazioni scientifiche sono ricominciate nel pomeriggio di sabato 17 luglio: gli obiettivi del telescopio lo scorso fine settimana hanno incluso le insolite galassie mostrate nelle immagini in alto.

“Sono entusiasta di vedere che l’occhio di Hubble è di nuovo puntato sull’universo, catturando ancora una volta il tipo di immagini che ci hanno incuriosito e ispirato per decenni,” ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Questo è un momento per celebrare il successo di una squadra veramente dedita alla missione. Attraverso i loro sforzi, prosegue il 32° anno di scoperte per Hubble e continueremo a imparare dalla visione trasformativa dell’osservatorio”.

Le immagini in alto, provenienti da un programma condotto da Julianne Dalcanton dell’Università di Washington a Seattle, mostrano una galassia con insoliti bracci a spirale estesi e il primo sguardo ad alta risoluzione su un’intrigante coppia di galassie in collisione.

Il computer payload di Hubble, che controlla e coordina gli strumenti scientifici di bordo dell’osservatorio, si è bloccato improvvisamente il 13 giugno. Quando il computer principale non è riuscito a ricevere un segnale dal computer payload, ha automaticamente messo gli strumenti scientifici di Hubble in modalità provvisoria, implicando che il telescopio non avrebbe condotto osservazioni mentre veniva sottoposto all’attento scrutinio degli specialisti della missione.

Il team di Hubble si è mosso rapidamente per indagare sul blocco dell’osservatorio, che orbita a circa 547 km sopra la Terra. Lavorando dal controllo missione presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, nonché da remoto a causa delle restrizioni COVID-19, gli ingegneri hanno collaborato per risalire alla causa del problema.

Hubble è stato lanciato nel 1990 e osserva l’universo da oltre 31 anni. Per riparare un telescopio costruito negli anni ’80, il team ha dovuto attingere alle conoscenze del personale di tutta la sua lunga storia.

Molti ex ingegneri di Hubble sono tornati al lavoro per supportare l’attuale team nello sforzo di recupero, portando con sé decenni di esperienza nella missione. Il personale in pensione che ha contribuito alla costruzione del telescopio, ad esempio, conosceva i dettagli dell’unità Science Instrument e Command & Data Handling, dove risiede il computer payload: competenze fondamentali per determinare i passaggi successivi per il ripristino. Altri ex membri del team hanno dato una mano setacciando i documenti originali di Hubble, facendo emergere documenti vecchi di 30-40 anni che hanno aiutato il team a tracciare il percorso da seguire per risolvere il problema.

Dopo avere eseguito delicate operazioni Hubble è quindi tornato operativo, tornando a scrutare il cosmo.

Hubble ha contribuito ad alcune delle scoperte più significative del nostro cosmo, tra cui l’accelerazione dell’espansione dell’universo, l’evoluzione delle galassie nel tempo e i primi studi atmosferici dei pianeti oltre il nostro Sistema Solare. La sua missione era quella di sondare gli angoli più remoti e deboli del cosmo per almeno 15 anni, e continua a superare di gran lunga questo obiettivo.

“Il volume di dati scientifici da record che Hubble ha prodotto è sbalorditivo,” ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della direzione della missione scientifica della NASA. “Abbiamo così tanto da imparare da questo prossimo capitolo della vita di Hubble, da solo e insieme alle capacità di altri osservatori della NASA. Non potrei essere più entusiasta di ciò che il team di Hubble ha raggiunto nelle ultime settimane. Hanno affrontato le sfide di questo processo a testa alta, facendo sì che i giorni di esplorazione di Hubble non siano finiti“.