Astronomia: l’astronauta Franco Malerba a Castel del Monte per la cerimonia dell’VIII Premio Internazionale Federico II e i Poeti tra le stelle

Si svolgerà a Castel del Monte sabato 24 luglio, con inizio alle ore 21, la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’VIII Premio Internazionale Federico II e i Poeti tra le stelle, concorso artistico-letterario organizzato dalla Società Astronomica Pugliese e dedicato, unico del suo genere nel mondo, al cosmo, all’astronomia, agli oggetti e ai fenomeni celesti. L’ottava edizione ha visto la partecipazione di 109 autori e di 183 opere in concorso suddivise in poesie, racconti, pitture e fotografie.

Poeta tra le stelle 2021 sarà incoronata Susanna De Mattia di Gioia del Colle (Ba) per la sua opera poetica “Il giorno”, ispirata a Federico II e al suo amore per il cosmo e la natura.

Vince il Premio Nazionale Stupor Mundi, per la categoria opere pittoriche, Luisa Valenzano di Casamassima (Ba) con il suo originale “Scudo delle stelle” anch’esso ispirato a Federico II e al suo affidarsi alla protezione astrologica del cielo stellato. La Giuria artistica, invece, ha premiato Antonella de Lucia per il suo “L’acchiappastelle”. Quando si perde ogni punto di riferimento non ci rimane null’altro se non catturare, con gli occhi e con il cuore, la persistente, effimera, scintillante bellezza delle stelle.

Il Premio Nazionale Puer Apuliae riservato agli studenti viene assegnato a “La notte barese”, opera pittorica ispirata a Van Gogh e alla sua “Notte Stellata”, realizzata da Asia Manelli di Triggiano (Ba).

Dedicato al grande e famoso astrofisico italiano il Premio Speciale “Nanni Bignami”, assegnato all’opera pittorica “Guarda che Luna” realizzata da Angela Liliana Lerede di Bari.

Tutti i vincitori riceveranno in premio l’opera dell’artista barese Valeria Pinto dal titolo “Tra le stelle” realizzata in esclusiva per il Premio.

I vincitori saranno premiati da Franco Malerba a Castel del Monte, grazie alla Direzione Regionale Musei Puglia e alla Direzione di Castel del Monte. Il Premio, inoltre, ha ricevuto il Patrocinio dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, della Sezione di Bari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Unione Astrofili Italiani, dei comuni di Conversano (ove ha sede la Società Astronomica Pugliese) e di Cassano delle Murge (ove ha sede l’Osservatorio Astronomico della Murgia-Solinio).

Presente alla cerimonia Gianluca Masi, presidente della Giuria e astrofisico del Virtual Telescope.

Interverrà alla cerimonia anche Bianca Tragni, nota studiosa del mondo federiciano, per porgere il benvenuto agli ospiti e illustrare la figura dell’imperatore svevo nella sua cornice più rappresentativa.

Franco Malerba presenterà agli ospiti una conferenza ispirata al tema del Premio: l’esplorazione del Cosmo è storia del nostro tempo, è parte della nostra cultura. Il cielo ha sempre ispirato filosofi e poeti, ma da qualche tempo disponiamo anche della narrazione della vita nello spazio, fuori della Terra; di astrofisici, di scenaristi del cinema, di astronauti.

Franco Malerba, il primo astronauta italiano, racconterà del suo viaggio nello spazio: l’attesa della “prima volta”, lo sforzo collettivo di ogni missione spaziale, gli obiettivi scientifici, la vista della Terra, l’esperienza della lievitazione in microgravità.