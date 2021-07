Spettacolare aurora australe nella notte Antartica: “è comparsa mentre eravamo fuori con -92°C di windchill”

MeteoWeb

Marco Buttu, il ricercatore sardo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) in missione in Antartide presso la Stazione Concordia per la 36ª spedizione “ItaliAntartide” del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), ha pubblicato una fotografia con una spettacolare aurora australe nella notte antartica, mentre si trovava all’aperto sul ghiaccio nei pressi della base di ricerca permanente italo-francese che è situata a 3.233 metri di altitudine sul livello del mare, in una delle aree più estreme del pianeta.

“E’ comparsa poche ore fa, sotto le Nubi di Magellano, al gelo dei -92°C windchill. Il bagliore a sinistra sulla linea dell’orizzonte è la luna che sorge. E tra meno di due settimane sorgerà anche il sole, seppur per pochi minuti. Un caro saluto dall’Altopiano Antartico”