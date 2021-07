Avvistato meteorite in Norvegia, incredibile bagliore nei cieli: partite le ricerche nei pressi di Oslo [VIDEO]

L’astronomo norvegese Vegard Rekaa ha detto alla BBC che sua moglie era sveglia in quel momento. Ha sentito “tremare l’aria” prima di un’esplosione che pensava fosse qualcosa di pesante che cadeva vicino alla casa. Rekaa si è svegliato, ha detto, con i video “fantastici” del meteorite: era “qualcosa di molto raro” in Norvegia o in qualsiasi parte del mondo. Un team di esperti è stato inviato nell’area in cui si sospetta sia atterrato il meteorite, ha aggiunto. La ricerca iniziale suggerisce che potrebbe aver colpito il suolo in un’area boschiva chiamata Finnemarka, a circa 60 km a ovest di Oslo. Un gruppo di campeggiatori ha riportato “una grande esplosione appena sopra le loro teste“, ha detto Rekaa. Una campeggiatrice gli ha detto di aver visto la palla di fuoco da una breve distanza, ma ha pensato che fossero i suoi amici che le stavano facendo uno scherzo.