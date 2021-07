Boom di vaccinati tra gli under 30: 350 mila dosi in 7 giorni, il triplo dei 50-69enni

MeteoWeb

Sarà stato il deterrente del Green Pass, ma nell’ultima settimana sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica (perche’ hanno gia’ avuto il Covid) quasi 350mila under 30, 118mila dei quali giovanissimi tra i 12 e i 19 anni. E’ quanto emerge dall’ultimo report del governo aggiornato a ieri, il quale rileva anche che le vaccinazioni tra i più giovani crescono ad un ritmo triplo rispetto a quelle degli adulti tra i 50 e i 69 anni i cui vaccinati negli ultimi sette giorni sono stati 124mila. Tuttavia a fronte di questo dato è bene precisare che tra i 60 e i 69 anni sono già vaccinati da molti mesi più di 12 milioni di italiani (oltre il 70% dei residenti di quelle fasce d’età), mentre tra i più giovani la campagna vaccinale è iniziata soltanto da poche settimane e la percentuale dei vaccinati è di gran lunga inferiore con il 72% dei giovani 12-19 anni che non ha ricevuto ancora, ad oggi, neanche la prima dose, e il 47% dei ventenni (20-29 anni) che non ha ricevuto ancora neanche la prima dose. Anche per i trentenni (30-39 anni) la percentuale è la stessa: il 47% dei residenti in Italia, ad oggi, non ha ricevuto neanche la prima dose mentre i quarantenni (40-49 anni) non vaccinati sono il 39% degli abitanti di quella classe d’età.