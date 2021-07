Boris Johnson e la riapertura totale del Regno Unito: “dobbiamo accettare che ci saranno altri morti, ma non possiamo stare chiusi per sempre”

Il premier britannico Boris Johnson ha confermato che dal 19 luglio la maggior parte delle restrizioni anti-Covid in Inghilterra saranno cancellate e che la popolazione dovrà usare il proprio giudizio nell’uso degli strumenti per mitigare i contagi, tra cui la mascherina e il distanziamento sociale. Indossare la mascherina, infatti, non sarà più obbligatorio dal 19 luglio in avanti, ha detto Johnson, tranne che in ospedali e altri luoghi specifici. La regola delle sei persone massimo in abitazioni private sarà cancellata. Lo smart working non sarà più necessario, anzi, d’altronde chi lavora a casa produce ma non consuma e non prende i mezzi pubblici (TfL, Transport for London, ha perso oltre 100 milioni di sterline in mancate affissioni nella metropolitana). Le aziende che vorranno liberamente continuare a tenere i dipendenti in smart working per scelta, a prescindere dalla pandemia, saranno ovviamente libere di farlo. Non sarà più obbligatorio neanche l’isolamento volontario se si è venuti a contatto con una persona malata. Stop alle restrizioni su funerali e matrimoni e anche per il servizio ai tavoli a bar e ristoranti.

Il premier britannico ha parallelamente annunciato dal 19 luglio la fine delle bolle d’isolamento nelle scuole, che quindi ripartiranno tutte al 100% in presenza, e la riapertura con la massima capienza di tutti gli stadi e gli impianti sportivi.

Boris Johnson ha anche indicato l’obiettivo di garantire la doppia dose di vaccino anti-Covid ai due terzi di tutta la popolazione over 18 residente nel Regno Unito entro il 19 luglio, quando si prevede l’uscita dalle residue restrizioni obbligatorie del lockdown, con l’impegno a offrire almeno una prima dose al 100%. Al momento nel Regno Unito hanno ricevuto una dose l’86,1% dei residenti maggiorenni, di cui il 64% ha già completato il ciclo completo con entrambe le dosi.

La pandemia non è però finita, ha spiegato Boris Johnson in conferenza stampa annunciando il liberi tutti dal 19 luglio.

Il premier, infatti, ha avvertito che i contagi raggiungeranno quota 50mila entro la fine del mese e “dovremo fare pace con l’idea che, tristemente, vi saranno ulteriori decessi a causa del Covid“. Tuttavia, ha aggiunto, “dobbiamo essere onesti con noi stessi: se non possiamo riaprire la società nelle prossime settimane, quando saremo in grado di tornare alla normalità?“.