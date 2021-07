Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Burro a marchio Buon Pascolo, per rischio presenza allergeni. Nello specifico il lotto richiamato è il n°250821 venduto in unità di peso da 250 grammi o da 1 kg. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza allergene (glutine) non dichiarato“. I soggetti allergici al glutine, dunque, non devono consumare il prodotto e in caso di acquisto già effettuato possono riconsegnare in negozio.