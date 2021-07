Caldo e vento forte in Turchia, gli incendi infuriano per il 3° giorno: 10 roghi ancora fuori controllo, 6 morti

MeteoWeb

Per il terzo giorno consecutivo, in Turchia vigili del fuoco, volontari e forze dell’ordine stanno combattendo contro gli incendi che stanno devastando le foreste di varie aree del Paese.

Sono ancora attivi e fuori controllo 10 roghi, di cui 3 nella regione dell’Antalya, ha confermato il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, Bekir Pakdemirli.

Da mercoledì ben 98 incendi hanno colpito varie province turche: 88 sono considerati sotto controllo. In molte regioni gli alberghi sono stati evacuati e i turisti tratti in salvo via mare. Al momento sono state confermate 6 vittime.

Alcune decine di villaggi sono stati evacuati, di cui almeno 10 risultano gravemente danneggiati, mentre sono 275 le persone rimaste ferite o intossicate e che hanno avuto bisogno di assistenza medica.

Situazione critica in particolare lungo la costa mediterranea, dove i forti venti hanno complicato il lavoro dei vigili del fuoco. Inoltre, nei prossimi giorni, nelle zone interessate, sono attese temperature di +40°C.

Le cause degli incendi non sono ancora chiarite, ma le autorità turche non escludono il dolo.