Caldo estremo, nuovo record in Irlanda del Nord: toccati i 31,2°C a Castlederg

L’Irlanda del Nord ha registrato oggi un nuovo record: è stato il giorno più caldo da quando esistono i rilevamenti meteorologici. A Castlederg, nella contea di Tyrone, si sono toccati i 31,3°C. E’ stato così battuto il precedente record di 31,2°C registrati a Ballywattick, nella contea di Down, del 17 luglio scorso.

E’ la seconda volta in cinque giorni, dunque, che l’Irlanda raggiunge picchi di caldo. Per confermare sia il dato di Castlederg che di Ballywaticock sarà necessario seguire la procedura e dunque l’attrezzatura in entrambe le stazioni deve essere controllata due volte per confermare le temperature. Un’operazione che potrebbe richiedere circa una settimana.

La precedente temperatura record confermata era di 30,8 °C registrata sia nel 1978 che nel 1983. Questo rimarrà il record ufficiale fino a quando gli altri non saranno verificati.