Caldo in Salento: blackout e disagi a Porto Cesareo, 500 utenze in tilt

Blackout sulla coste del Salento a causa delle alte temperature, con circa 500 utenze disalimentate: particolarmente colpita la località Torre Lapillo di Porto Cesareo (LE).

Il guasto riguarda una linea interrata ed è stato causato dal sovraccarico di rete, per l’utilizzo di condizionatori e refrigeratori, anche in considerazione dell’aumento estivo di presenze nell’area.

Il personale tecnico di E_Distribuzione è al lavoro per ripristinare il guasto, che ha interessato anche utenze commerciali: sul posto 4 generatori esterni, per garantire l’erogazione di energia fino a ripristino della rete.