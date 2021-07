Meteo, Balcani nella morsa del caldo: +40°C in Serbia e Grecia, +36-37°C in Bosnia e Albania

Un’ondata di forte caldo colpisce da vari giorni i Balcani, portando temperature prossime ai +40°C. In particolare, lo stato con le temperature più alte è la Serbia, dove ieri sono stati registrati +39°C a Valjevo e Batanjica e +38°C a Belgrado. Le autorità hanno invitato la popolazione a uscire il meno possibile all’aperto e a evitare esposizioni al sole.

In Grecia, sono stati raggiunti +39°C a Serres e Argo, +38°C a Larissia e Lamia. In Albania, ieri sono stati registrati +37°C a Tirana e Valona, +35°C a Durazzo. In Bosnia, valori di +36°C a Mostar e +35°C a Sarajevo.

Un po’ di refrigerio, con pioggia e aria più fresca, è atteso per il fine settimana.