MeteoWeb

Mentre l’Europa centrale langue per via del maltempo che ha colpito in particolare Germania e Belgio, l’Irlanda del Nord tocca oggi il suo record i caldo: è stato infatti ufficialmente il giorno più caldo dell’anno in, con temperature che hanno raggiunto i 25,7°C a Castlederg, nella contea di Tyrone. ️

Il dato di oggi batte il precedente giorno più caldo di quest’anno, ovvero il 13 giugno, quando si è raggiunta una temperatura massima di 25.3°C.