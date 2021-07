Camion in fiamme in galleria sulla A10 Genova-Savona: lunghe code e traffico in tilt [VIDEO]

Stamattina, poco prima delle 8, sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto compreso tra Genova Prà e Genova Pegli in direzione di Genova, a causa di un mezzo pesante in fiamme in galleria all’altezza del km 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Genova.

Il traffico è stato bloccato e si sono formate lunghe code.

Il tir in fiamme nella galleria della A10 Genova-Savona sta creando forti disagi al traffico nel nodo di Genova e si registrano problemi anche alla viabilità cittadina, dove viene dirottato il flusso di veicoli dall’autostrada.