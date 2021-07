Canada, enorme tornado semina distruzione in Ontario: diversi feriti e case rase al suolo a Barrie [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Diverse persone sono rimaste ferite e molte altri sono rimasti senza casa dopo che un tornado ha devastato parte di una città dell’Ontario meridionale, in Canada.

Il sindaco di Barrie ha espresso sollievo, confermando che non si sono registrate vittime: Jeff Lehman ha reso noto che il tornado ha colpito un quartiere nella parte sud della città causando ingenti danni, ma non sono stati segnalati decessi e non sembrano esservi dispersi. I vigili del fuoco hanno precisato che circa 25 edifici hanno subito danni significativi, di cui circa 20 considerati inagibili e 2/3 completamente distrutti.

I paramedici hanno reso noto che 8 persone sono state trasportate in ospedale, di cui 4 hanno riportato ferite gravi. Sette dei ricoverati erano in cura per un trauma e uno per una condizione medica, hanno precisato. Altri sono stati curati sul posto, ha spiegato Andrew Robert, il capo dei servizi paramedici.