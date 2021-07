Incidente a Capri, minibus precipita a Marina Grande: 19 feriti, morto l’autista [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Incidente a Capri: un minibus è precipitato a Marina Grande.

A bordo 11 persone: diversi i feriti, di cui 4 in condizioni gravi.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Belvedere e Tre Re: il mezzo ha colpito la ringhiera di protezione, che avrebbe ceduto, facendo precipitare il bus da un’altezza di 5/6 metri.

Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

Sono 19 i pazienti giunti in triage nell’ospedale Capilupi di Capri in seguito all’incidente. La Asl ha inviato da Napoli un elicottero con supporto medico e infermieristico, utilizzato per trasportare nella terraferma i pazienti più gravi.

L’autista del minibus è deceduto, mentre un bambino con doppia frattura è stato traferito a Napoli, all’ospedale del Mare.

Il minibus, dell’azienda Atc, era impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull’isola.