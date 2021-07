Cina: 12 balene arenate nello Zhejiang, corsa contro il tempo per salvarle

Stamattina ben 12 balene sono state trovate arenate nella provincia orientale cinese dello Zhejiang: lo hanno reso noto le autorità locali, spiegando di aver ricevuto una segnalazione intorno alle 8 e di avere localizzato poi i mammiferi su una spiaggia della città di Linhai.

Esperti e tecnici del dipartimento locale di pubblica sicurezza e del dipartimento della pesca sono giunti sul posto per le operazioni di soccorso, complicate dal caldo, dal peso delle balene e dalla loro posizione. La missione di salvataggio è in corso, e, secondo le prime informazioni, 3 esemplari non sarebbero sopravvissuti.

I soccorritori, circa 150, stanno utilizzando vari metodi per mantenere umidi i mammiferi e per proteggerli dal sole.