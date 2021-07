Spazio, Cina: lanciato FY-3E, un nuovo satellite per le previsioni meteo

La Cina ha lanciato un nuovo satellite meteorologico dal Jiuquan Satellite Launch Center: lo ha annunciato la China National Space Administration.

Il satellite Fengyun-3E (FY-3E) è decollato tramite un razzo Long March-4C alle 07:28 ora di Pechino: con 11 carichi utili di telerilevamento, FY-3E è il primo satellite meteorologico al mondo in orbita mattutina destinato al servizio civile. Il suo compito sarà rilevare la temperatura atmosferica, l’umidità e altri parametri per applicazioni di previsione numerica, migliorando le previsioni meteo nazionali.

FY-3E monitorerà la copertura globale di neve e ghiaccio, la temperatura della superficie del mare, i disastri naturali e l’ecologia per prevenire e mitigare i fenomeni estremi e per rispondere al meglio ai cambiamenti climatici.