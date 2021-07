Nutrizione, Sport e Futuro Sostenibile: come mettere il turbo alle prestazioni di ragazzi e futuri atleti

Alimentazione corretta e stile di vita equilibrato sono alla base del circolo virtuoso per la costruzione di una vita sana e longeva. Ma soprattutto, rappresentano presupposti indispensabili per le attività sportive di ragazzi e futuri atleti. In questo scenario, famiglie, scuole, allenatori e preparatori atletici svolgono un ruolo chiave per l’educazione alla nutrizione consapevole. Ma quali sono le regole d’oro per una dieta Smart, in grado di conciliare performance al top e salute? Che tipo di sensibilità e di consapevolezza esprimono oggi i ragazzi sui temi della nutrizione corretta e dello stile di vita sano? E infine, cosa emerge dalle reali esperienze sul campo dei giovani atleti?

Su questi e altri macrotemi si confronteranno Speaker d’eccezione, che animeranno il Talk digitale dal titolo “Nutrizione, Sport e Futuro Sostenibile: ecco come mettere il turbo alle prestazioni di ragazzi e futuri atleti” organizzato da Fondazione Valter Longo Onlus, la prima in Italia dedicata a garantire a tutti l’opportunità di una vita lunga e sana attraverso la sana alimentazione e lo stile di vita corretto, in particolare alle persone fragili e svantaggiate, in agenda per martedì 6 luglio, alle ore 11 e 30. La partecipazione al Talk sarà gratuita accedendo ai seguenti link: https://www.youtube.com/channel/UCIuHoRDTpeFvdP3ulPOKlLg

Interverranno:

Antonluca Matarazzo , Direttore Generale della Fondazione Valter Longo Onlus

Romina Cervigni , Biologa, Nutrizionista, Responsabile Scientifico della Fondazione Valter Longo Onlus

Cristian Petri , Head Nutritionist for the Italy U20 national team at FIGC Club Italia e nutrizionista ufficiale della Fiorentina

Daniele Messina , Responsabile Direzione Attività Istituzionale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Modererà il dibattito la giornalista Silvia Scotti, del quotidiano La Repubblica Sport.

Fondazione Valter Longo Onlus nasce a Milano nel 2017 e si occupa di salute e longevità sana, realizzando principalmente visite nutrizionali gratuite per soggetti svantaggiati e progetti di educazione alimentare nelle scuole, ma anche progetti per il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti nell’ambito di iniziative di well-being aziendale. La Fondazione nasce per volere del Professor Valter Longo, Direttore del Programma di Oncologia e longevità dell’IFOM di Milano e Direttore del Longevity Institute dell’USC (University of Southern California) Davis School of Gerontology di Los Angeles – conosciuto in tutto il mondo per l’invenzione del Programma che mima il digiuno e per il suo best-seller mondiale “La dieta della Longevità”, tradotto in 19 lingue con oltre 1 milione di copie vendute solo in Italia e USA. Il Professor Valter Longo è stato inserito dalla rivista americana Time nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 in ambito salute e nel 2020 ha aperto la sua prima clinica della Longevità a Los Angeles offrendo assistenza con un team di medici, biologi e dietisti che operano in modo integrativo per combinare la medicina tradizionale con interventi innovativi focalizzati sulla nutrizione.