Maltempo, in Lombardia inizia la conta dei danni: Como invasa da un’enorme distesa di detriti [FOTO]

MeteoWeb

Dopo la violenta ondata di maltempo che ieri ha investito il Basso Lario, con conseguenti danni e disagi, oggi Como fa i conti anche con un’enorme distesa di detriti, soprattutto rami di alberi: una distesa lunga centinaia di metri formata dal materiale trascinato a valle dai torrenti ingrossati.

Oggi la situazione meteo è in miglioramento, mentre per quanto riguarda la viabilità, resta chiusa almeno fino a domani la statale Regina tra Laglio e Colonno per frane cadute sulla carreggiata. Chiusa anche la ex statale Lariana a Blevio e a Nesso.

Gravi i danni tra Basso Lario e Valle Intelvi: dalle strade ai ponti, passando per le proprietà private.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: