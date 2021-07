Coronavirus, i DATI del monitoraggio settimanale: l’indice RT sale a 1,57, l’incidenza a 58 casi per 100mila abitanti

MeteoWeb

In aumento, per la 4ª settimana consecutiva, l’indice RT in Italia: nell’ultimo monitoraggio segna 1,57 contro l’1,26 della scorsa settimana.

Sale anche l’incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per centomila abitanti.

I dati sono emersi dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdì.

Sono 20 – rispetto alle 19 della scorsa settimana – le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e una (Molise) a rischio basso questa settimana, secondo la bozza del monitoraggio settimanale. Diciassette Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, ma aumentano i ricoveri. Il tasso di occupazione in intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di ricoverati che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche nazionale aumenta invece al 3% rispetto al 2% della scorsa settimana. Il numero di ricoverati in queste aree è in aumento da 1.194 a 1.611.