Coronavirus, i nuovi dati di monitoraggio: l’indice RT sale a 0,91 e l’incidenza aumenta a 19 casi per 100mila abitanti

Sale l’indice Rt in Italia, aumentato nell’ultima settimana da 0,66 a 0,91, e tornato quindi a sfiorare l’1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo: è quanto emerge dalla Cabina di regia, riunita questa mattina, relativamente al monitoraggio settimanale. In aumento anche l’incidenza settimanale, che passa da 11 casi per 100mila abitanti a 19 per 100mila.

Sono 19 le Regioni e Province Autonome (PA) classificate a rischio moderato e due (PA Trento e Valle D’Aosta) a rischio basso questa settimana, secondo quanto si legge sula bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero della Salute sull’andamento dei contagi, ora all’esame della cabina di regia. Solo due settimane fa tutte le regioni erano classificate a rischio basso mentre dalla scorsa settimana si è iniziato ad evidenziare un aumento dei casi in 11 Regioni.