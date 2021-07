Coronavirus: in Campania prorogato l’obbligo di uso delle mascherine all’aperto

MeteoWeb

In Campania è stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto per contrastare il Covid-19: la misura, in scadenza oggi, è valida ora fino al 31 agosto, sulla base di un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. La misura prevede l’obbligo “di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’esterno in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti“. L’uso delle mascherine “resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi“.