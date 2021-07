Coronavirus: in forte aumento l’indice Rt in Italia, impennata dell’incidenza [DATI]

MeteoWeb

In forte aumento l’indice Rt in Italia, che secondo l’ultimo monitoraggio risulta essere 1,26, contro lo 0,91 della scorsa settimana. E’ la prima volta che l’Rt torna sopra quota 1 dal 26 marzo scorso. In aumento anche dell’incidenza settimanale, che schizza da 19 a 41 casi per 100mila abitanti.

I dati emergono dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdì.

Sono 19 le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e due (Basilicata e Valle D’Aosta) a rischio basso secondo questa settimana. Quindici Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza.

Nell’ultima settimana “si osserva un forte aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati in quasi tutte le Regioni/PPAA“, e con “la trasmissibilità sui soli casi sintomatici e su quelli ospedalizzati è sopra la soglia epidemica“. Tuttavia “l‘impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione e numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sostanzialmente stabili“: è quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.