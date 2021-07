L’Italia è passata tutta in verde, il colore che indica il minor rischio per la salute pubblica, nella mappa per la Covid-19 aggiornata oggi dall’ECDC. Nessuna regione del Paese è più gialla, rossa o bordeaux. La mappa dell’ECDC viene usata come riferimento per decidere le restrizioni di viaggio da molti Paesi Ue.