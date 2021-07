Coronavirus, ISS: la maggior parte dei nuovi casi negli ultimi 14 giorni fra non vaccinati o con una sola dose

La maggior parte dei casi Covid segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati, che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino SARS-CoV-2 o che sono stati vaccinati con la prima dose o con il vaccino mono dose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino. Lo riferisce il documento esteso del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute pubblicato sul sito Epicentro dell’ISS e aggiornato al 7 luglio.

Nello specifico, nella fascia d’eta’ 80+ anni, negli ultimi 14 giorni, il 35% delle diagnosi di SARS-COV-2, il 59% delle ospedalizzazioni, il 78% dei ricoveri in terapia intensiva e il 70% dei decessi sono avvenuti in persone che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino e che sono attualmente l’8% della popolazione in questa fascia d’eta’. Al 7 luglio 2021, circa il 91% degli ultraottantenni in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e piu’ del 88% ha completato il ciclo vaccinale (due dosi). Diciannove Regioni e province autonome hanno raggiunto una copertura vaccinale superiore all’80% in questo gruppo di eta’.