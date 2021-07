Coronavirus: oggi zero morti in Lombardia, “non succedeva dal 6 ottobre”

In Lombardia, per la prima volta dallo scorso ottobre, non si registrano vittime da Covid nelle ultime 24 ore: lo ha annunciato questa mattina con un tweet il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti: “Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale“.

La regione più colpita durante la prima ondata aveva potuto tirare un sospiro di sollievo lo scorso ottobre, ma per poco, perché la curva epidemiologica (così come il numero di morti) è poi risalita (il 3 dicembre il picco di decessi, 347).

“Un’altra ottima notizia – ha commentato il Presidente della Regione, Attilio Fontana -. La più bella che potessimo ricevere: in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire. Colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo“.

In Lombardia sono state somministrate 9.110.683 dosi di vaccino, pari al 90,9% delle dosi consegnate e oggi sono solo 136 i casi positivi, con Rt pari al 0,67.