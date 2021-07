Coronavirus, Speranza: “nuove restrizioni? Le vera arma sono i vaccini”

“Com’è noto settimanalmente noi monitoriamo tutti i dati, ci aspettavamo una risalita, questa risalita è in corso con numeri più bassi del passato, come abbiamo sempre fatto ci affideremo alla nostra squadra di tecnici che continueranno a fare questo lavoro di verifica, vediamo passo dopo passo come le cose vanno avanti, quello che è certo è che la vera arma per chiudere questa stagione è la campagna di vaccinazione, dobbiamo insistere sulla vaccinazione“: è quanto ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza, al termine della cerimonia di accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, in riferimento all’ipotesi di nuove misure restrittive dopo l’aumento dell’Rt e della diffusione delle varianti. “Abbiamo una media molta alta: nell’ultima settimana oltre 530mila dosi al giorno. Io continuo a chiedere a tutti di vaccinarsi”.