Covid-19, le discoteche rimangono chiuse: non riaprono neanche per chi ha il Green Pass

L’ennesima batosta per i gestori di locali notturni, discoteche in particolare. Queste ultime infatti resteranno chiuse. A deciderlo è stata la cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi, a quanto si apprende da diverse fonti. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green pass. Secondo fonti di governo, la Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l’apertura, con nuove regole, ma non l’ipotesi più plausibile ad oggi è quello della chiusura.