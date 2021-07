Covid: a sei giorni dall’apertura delle Olimpiadi, rilevati ben 15 casi al Villaggio olimpico di Tokyo

MeteoWeb

Mancano solo sei giorni all’apertura delle Olimpiadi, e al Villaggio olimpico di Tokyo è stato rilevato il primo caso di contagio da Covid-19 a sei giorni dall’apertura delle Olimpiadi. Lo ha reso noto il portavoce del comitato organizzatore, Masa Takaya, nel corso di una conferenza stampa. La persona positiva è un visitatore straniero coinvolto nell’organizzazione dei giochi. Takaya non ha però rivelato la nazionalità dell’uomo per questioni di privacy. Rinviate di un anno a causa della pandemia, le Olimpiadi di Tokyo dovrebbero svolgersi in gran parte senza la presenza di spettatori e sotto rigide misure di controllo.

AGGIORNAMENTO:

Sono 15 i contagi da Covid riscontrati a Tokyo tra persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso di Covid segnalato all’interno del villaggio olimpico che riguarda, precisa l’organizzazione, una persona proveniente dall’estero e non un atleta, di cui non e’ stata rivelata ne’ l’identita’ ne’ lo stato di salute. Le altre persone infettate sono 7 lavoratori a contratto, sei dipendenti del comitato organizzatore locale e due rappresentanti dei media. Dei positivi, 8 sono arrivati a Tokyo dall’estero da meno di due settimane, 7 risiedono in Giappone. Non e’ chiaro se queste persone abbiano avuto accesso al Villaggio olimpico.

L’amministratore delegato di Tokyo 2020, Toshihiro Muto, ha detto che da un test condotto nel Villaggio olimpico e’ emersa una positivita’, ma il caso e’ solo uno dei 15 riscontrati nella giornata di sabato tra i lavoratori impegnati nell’organizzazione della manifestazione sportiva e vario personale legato ai Giochi. Si tratta del numero di contagi piu’ alto registrato nell’entourage olimpico dal primo luglio, quando il comitato ha iniziato a compilare le statistiche, e non include gli atleti impegnati nei camp pre-estivi. Dal primo luglio ci sono stati un totale di 45 infezioni di coronavirus segnalati dagli organizzatori. Aperto dallo scorso martedi’, il villaggio olimpico e’ composto da 21 palazzi capaci di ospitare fino a 18 mila letti. Il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO), Thomas Bach, in Giappone dall’8 luglio, ha garantito al premier giapponese, Yoshihide Suga, che l’85% degli atleti e’ immunizzato. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi e’ in programma il 23 luglio, allo Stadio nazionale di Tokyo.