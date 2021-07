Covid, Ecdc: “Atteso un aumento di oltre 4 volte dei nuovi casi entro l’8 agosto”

MeteoWeb

Il numero dei contagi da coronavirus Sars-CoV-2, legato alla diffusione della variante Delta, è destinato a salire nelle prossime settimane. A comunicarlo è l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Nel suo ultimo rapporto di sorveglianza, l’agenzia con sede a Stoccolma prevede che il numero di casi nello Spazio economico europeo (i 27 Paesi Ue più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) salirà a 622,9 nuove infezioni ogni 100mila abitanti nella prima settimana di agosto: oltre 4 volte in più rispetto ai 144,6 casi/100mila attesi entro la fine di questa settimana. L’incidenza a 7 giorni è stata di 89,6 contagi/100mila la scorsa settimana (la numero 27, terminata l’11 luglio), destinata secondo l’Ecdc a salire appunto a 144,6/100mila alla fine di quella in corso (settimana 28 con termine il 18 luglio), quindi a 262,2 (settimana 29, al 25 luglio), 420,4 (settimana 30, al 1 agosto), fino a 622,9 nella settimana 31 (2-8 agosto). Le infezioni crescono nelle fasce d’età più giovanili. L’Ecdc prospetta un aumento anche dei morti per COVID-19: saranno 10,5 per milione nella prima settimana di agosto, contro i 6,8/mln della scorsa settimana (la 27).