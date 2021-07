Covid-19, in Veneto nell’ultima settimana 826 nuovi casi e 27 ricoverati erano vaccinati con ciclo completo

MeteoWeb

L’Agenzia Veneto Notizie, Ufficio Stampa istituzionale della Giunta della Regione Veneto, ha trasmesso i dati relativi ai contagi e ai ricoveri di Covid positivi in Veneto dal 22 al 28 luglio scorsi. Dalla tabella emerge come nell’ultima settimana in Veneto ci sono stati 4.157 nuovi casi positivi: di questi 2.821 (67,9%) non erano vaccinati, 510 (12,3%) erano vaccinati con una dose e 826 (19,9%) erano vaccinati con ciclo completo.

Tra i ricoveri abbiamo 137 pazienti nei reparti di medicina ordinaria: di questi 101 (73,7%) non sono vaccinati, 10 (7,3%) sono vaccinati con una sola dose e 26 (19,0%) sono vaccinati con entrambe le dosi. In terapia intensiva, infine, su 16 ricoverati, 15 (93,8%) sono non vaccinati mentre uno (6,3%) è vaccinato con entrambe le dosi.