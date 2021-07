Covid, l’allarme dell’Oms: “Molto probabili altre varianti più pericolose. La pandemia è tutt’altro che finita”

MeteoWeb

Le varianti pericolose, secondo l’Oms, sono la nuova frontiera del pericolo da affrontare contro il Covid.19. Il Comitato di emergenza dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha messo in guardia contro l'”alta probabilità” dell’emergere di nuove varianti del coronavirus, “forse più pericolose”. “La pandemia è tutt’altro che finita“, avvertono in un comunicato gli esperti, consiglieri del direttore generale dell’Oms, aggiungendo: “C’è un’alta probabilità che emergano e si diffondano nuove preoccupanti varianti forse più pericolose e anche più difficili da controllo“, rispetto a quelle già elencate dall’agenzia delle Nazioni Unite.

