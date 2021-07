Covid, Vaia (Spallanzani): “Basta annunci catastrofici! Non è il tempo della paura, ma della fiducia nella scienza”

MeteoWeb

“Basta violenza! Basta annunci catastrofici! In ogni passaggio epocale, ogni qual volta si è stati costretti ad affrontare malattie sconosciute che hanno sconvolto le nostre esistenze, abbiamo tirato fuori il meglio di noi stessi. E la solidarietà, l’aiuto reciproco, la voglia di vincere il nemico del momento, naturale o artefatto, hanno sempre prevalso“. Così il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un post su Facebook. “In questi giorni, accanto ai pur legittimi dubbi, alle paure, al disorientamento , all’esitazione, crescono sentimenti che non appaiono sinceri, soprattutto hanno lo sgradevole sapore della strumentalizzazione – ha aggiunto – Non e’ il tempo della paura, non e’ il tempo della catastrofe, non e’ il tempo della imposizione di nulla, ne’ dell’utilizzo come clava delle varianti o del green pass. E’ il tempo, pero’, della fiducia nella scienza e di cio’ che sta concretamente producendo: il vaccino ci sta salvando dalla malattia grave e dalla morte. Questo un dato certo ed inoppugnabile. Tra pochissimo i monoclonali di seconda generazione ci daranno certezza delle terapie, soprattutto a casa. Godiamoci, in sicurezza, una vacanza strameritata, e restiamo lontani dalla violenza. Non serve a noi ed ai nostri cari“.