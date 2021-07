USA, forte tempesta si abbatte su Washington: crolla edificio in costruzione, 5 feriti

A causa di una forte tempesta che ha colpito Washington, almeno 5 persone sono rimaste ferite a seguito del crollo di un edificio in costruzione: lo hanno confermato i vigili del fuoco e le agenzie di soccorso nella capitale degli Stati Uniti.

Uno dei feriti è rimasto intrappolato per un’ora e mezza sotto le macerie della struttura a 3 piani, finché non è stato recuperato dai soccorritori. Altri 4 lavoratori sono stati portati in ospedale con lesioni da lievi a gravi.

Il cedimento si è verificato nel quartiere di Brightwood Park, dove si trovano case e attività commerciali, e ha costretto all’evacuazione di 2 case vicino alla costruzione crollata. L’edificio doveva ospitare appartamenti.