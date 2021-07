Devastante frana in Giappone: il bilancio sale a 7 morti e 20 dispersi, ricerche rese difficili dalle continue piogge

Aumenta il bilancio dei morti della valanga di fango che ha investito la cittadina di Atami, a sud di Tokyo, in Giappone. Sono ancora 20 i dispersi alla scadenza dei tre giorni critici per sperare che qualcuno sia in vita mentre il numero delle vittime sale a 9. Le ricerche sono rese difficili dalle forti precipitazioni che ancora si abbattono sulla prefettura di Shizuoka, situata a 90km dalla capitale, e dalla minaccia di ulteriori cedimenti del terreno.

Nella tarda mattina di sabato, un torrente di fango, acqua e detriti, stimato in centomila metri cubi di terra, si e’ riversato su una vallata lungo una distanza di due chilometri. Nel suo corso, ha distrutto tutto, travolgendo anche 130 abitazioni circa.

La stagione delle piogge in Giappone dura circa sei settimane, tra giugno e luglio.