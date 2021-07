Devastanti incendi nel Sud della Turchia: si aggrava il bilancio di vittime e feriti, oltre 4mila vigili del fuoco lottano contro le fiamme

MeteoWeb

E’ salito a 4 il bilancio delle vittime dell’incendio divampato nella costa meridionale della Turchia, mentre i feriti al momento sono 180.

Il fuoco è alimentato da temperature che si avvicinano ai +40°C e da raffiche di vento che toccano i 50 km/h.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta, sospettando che gli incendi scoppiati mercoledì in 4 località a est di Antalya abbiano natura dolosa. Oltre 4mila vigili del fuoco sono stati inviati nella regione colpita, in soccorso alla popolazione per tentare di contenere i danni dei roghi.