Divampano gli incendi dell’Ovest degli USA, il Sole e la Luna si tingono di rosso [FOTO e VIDEO]

Gli incendi nell’Ovest degli Stati Uniti stanno influenzando i colori del cielo a migliaia di km di distanza.

Sono numerose le segnalazioni sui social, provenienti da numerosi Stati USA, che hanno documentato con foto e video gli strani colori osservati nei cieli sia diurni che notturni, con il Sole e la Luna che hanno assunto sfumature insolite, principalmente un brillante rosso sangue, in cieli ingrigiti dalla foschia.

Il cielo può apparire di colori diversi per vari motivi, ma la tonalità rossa è in questi giorni causata dal “Bootleg Fire” in Oregon: persino in località molto lontane, come New York City, il fumo denso di questo incendio estremo, divampato il 6 luglio e che ha già incenerito 364.000 acri, secondo la BBC, sta annebbiando i cieli.

Responsabili del colore insolito del Sole e della Luna sono le particelle presenti nell’atmosfera terrestre, che filtrano la luce e influiscono sul modo in cui appaiono i due astri.

UPDATE: @NOAA‘s #GOES17🛰️ is tracking a massive amount of #wildfire #smoke across the Pacific NW this morning. According to @ForestServiceNW, there are 14 large wildfires across 620,977 acres of the region. #AirQuality Alerts are also up for parts of Oregon, Washington, and Idaho pic.twitter.com/FQjNqvKRzZ — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) July 21, 2021

RED SUN: Smoke from wildfires in the western U.S. drifted across the country and into the tri-state area on Tuesday, creating a haze over New York City and causing the sun to appear red. https://t.co/BPpWuZE79z pic.twitter.com/AyR6ORlXUf — CBS News (@CBSNews) July 21, 2021

UMM? HELLO??? its 1am and i was taking out the trash and the moon is RED???? pic.twitter.com/xZRdArLcpX — teamCYBER_paw (@tooth_paw) July 20, 2021