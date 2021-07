MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per ‘Crostata con confettura (28%) di ciliegie‘ a marchio Lago. Il lotto ritirato dal mercato è il n°21159, con data di scadenza indicata in 15/02/2022, venduto in unità di peso da 350 grammi.

Il motivo del richiamo è indicato in “Sospetta presenza di ossido di etilene“. Ai clienti che avessero già acquistato il prodotto è chiesto di riconsegnare al punto vendita per il rimborso.