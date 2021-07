Due donne cadono da un’altalena a 2000 mila metri di altezza: l’incredibile VIDEO che sta facendo il giro del mondo

MeteoWeb

C’è un video che sta facendo il giro del mondo, condiviso sui social e su WhatsApp. Le immagini mostrano una scena accaduta a Daghestan, in Russia. Due giovani donne salgono su un’altalena per provare l’ebbrezza di dondolarsi a strapiombo su un canyon. Nello specifico si tratta di un precipizio di circa 2.000 metri nella gola di Sulak. All’improvviso, però, tra il terrore dei presenti una delle catene dell’altalena si rompe e le ragazze cadono nel vuoto. Il video, a quel punto, si interrompe. Solo dai giornali locali, però, sappiamo che le due non si sono fatte nulla: sarebbero cadute su una piccola piattaforma di legno montata sotto il bordo della roccia, proprio per far fronte a simili incidenti.