Miami, edificio crollato a Surfside: sospese le ricerche, il condominio verrà demolito

Sono state ufficialmente sospese le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie del condominio crollato la scorsa settimana a Surfside, in Florida, e la città di Miami si prepara a demolire il resto dell’edificio.

L’assistente capo dei vigili del fuoco di Miami, Raide Jadallah, ha comunicato ai parenti delle vittime che le operazione di soccorso sono state interrotte sabato pomeriggio e non riprenderanno.

Gran parte del palazzo di 12 piani delle Champlain Towers South è crollato in pochi secondi nelle prime ore del mattino del 24 giugno: secondo quanto riferito dai funzionari impegnati nei soccorsi, il bilancio delle vittime è di 24 persone estratte senza vita dalle macerie e 124 ancora disperse.