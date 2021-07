Il miliardario Elon Musk ha venduto le sue proprietà: ora vive in una piccola casa prefabbricata da 50.000 dollari

Essendo uno degli uomini più ricchi del mondo, Elon Musk, il miliardario fondatore di SpaceX, potrebbe permettersi tranquillamente di spendere centinaia di milioni di dollari in qualsiasi casa lussuosa desideri. Eppure Musk, il cui patrimonio netto è stimato in 160,4 miliardi di dollari da Forbes, vive in una piccolissima casa da 50.000 dollari a Boca Chica, in Texas, dove si trova la sede centrale di SpaceX.

Musk ha annunciato di aver venduto gran parte delle sue proprietà immobiliari, per un portfolio da 100 milioni di dollari, lo scorso anno per concentrarsi sulla sua missione verso Marte. “Venderò quasi tutti i miei beni fisici. Non possiederò alcuna casa”, aveva twittato a maggio 2020.

Il miliardario, che ha compiuto 50 anni a giugno, ha rivelato in un tweet di vivere in una umile casa che affitta da SpaceX, nel sito di lancio della compagnia spaziale a Boca Chica.”La mia casa principale è letteralmente una casa da circa 50.000 dollari a Boca Chica/Starbase che ho in affitto da SpaceX. È fantastica però”, ha scritto Musk su Twitter.

Si dice che Musk stia vivendo in una casa prefabbricata e pieghevole da 35m² realizzata dall’azienda Boxabl. La minuscola abitazione ha solo lo stretto necessario: un’area salotto, bagno, letto e cucina, e tutto nasce semplicemente da una “scatola” pieghevole.