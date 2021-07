Emergenza incendi in Sicilia: la Regione chiede lo stato di mobilitazione al governo Draghi

MeteoWeb

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha chiesto al premier Mario Draghi la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile per l’emergenza incendi sull’isola.

La richiesta, si precisa in una nota della presidenza della Regione, “si è resa necessaria di fronte al grave rischio di incendi dovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica che interessa l’Isola“. Il riconoscimento dello stato di mobilitazione determinerebbe un concorso straordinario di risorse extra-regionali sia in termini di uomini che di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato.

Questa mattina Musumeci è stato in contatto con il capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio per sollecitare l’adozione del provvedimento. Poco prima, il governatore ha effettuato un sopralluogo nell’area della Plaja di Catania dove ieri pomeriggio le fiamme hanno distrutto alcuni stabilimenti balneari.