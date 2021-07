Enorme frana nel Lake Superior, effetto “tsunami” sulle barche: lo spaventoso momento del crollo [FOTO e VIDEO]

Ecco lo spaventoso momento in cui una parte di 60 metri di una scogliera si è staccata, precipitando nel Lake Superior, nel Parco Nazionale Pictured Rocks National Lakeshore, in Michigan (USA). Un passeggero a bordo di una barca è riuscito a riprendere la scena, verificasti in meno di un minuto. John Martin, autore del video che vedete in fondo all’articolo, ha dichiarato: “Abbiamo sentito la scogliera schioccare e spaccarsi e in 60 secondi, una sezione di circa 60 metri è caduta davanti a noi”.

Nel video, si possono sentire persone urlare di far tornare indietro le barche poiché, quando la parete rocciosa è caduta in acqua, ha creato un effetto tsunami, provocando un’enorme onda. Fortunatamente non si registrano feriti. Le scogliere del parco sono alte dai 15 ai 60 metri rispetto al lago.

Il National Park Service ha dichiarato che “c’è sempre un ampio grado di incertezza” su cosa inneschi esattamente le frane. Tra le possibilità ci sono infiltrazioni d’acqua nelle fratture delle rocce, un aumento della vegetazione o i terremoti. Anche il cambio delle temperature e il calore estremo possono influenzare la stabilità delle rocce. Attualmente, gran parte del Michigan sta sperimentando condizioni di siccità.