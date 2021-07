Esplosione in villetta in provincia di Perugia: un morto e 3 feriti a Valfabbrica [FOTO]

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta, la notte scorsa, in una casa in località Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco.

Dopo l’esplosione, avvenuta poco prima della mezzanotte, è divampato un incendio.

Una persona è stata trovata senza vita sotto le macerie, altre 3 sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione potrebbe essere avvenuta per una fuga di gas.

Lo scoppio ha provocato il crollo del solaio del primo piano che ha interessato anche il piano terra, uno spigolo e due facciate dell’edificio.