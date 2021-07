Violenta esplosione nel Mar Caspio, gigantesca colonna di fuoco si innalza in cielo: è stata un’improvvisa e spaventosa eruzione di un vulcano di fango [VIDEO]

Una forte esplosione ha scosso l’area del Mar Caspio, dove l’Azerbaigian ha vasti giacimenti offshore di petrolio e gas.

L’origine dell’evento, che ha generato in cielo di una colonna di fuoco nella tarda serata di domenica, non è stata immediatamente determinata, ma la compagnia petrolifera statale Socar ha affermato che, in base alle informazioni preliminari, si è trattato di un vulcano di fango. Socar ha precisato che nessuna delle sue piattaforme è stata danneggiata nell’esplosione.

Il Mar Caspio ha un’alta concentrazione di vulcani di fango, che emettono anche gas infiammabili.

Il portavoce della Socar Ibrahim Ahmadov, citato dall’agenzia di stampa azera APA, ha affermato che l’esplosione è avvenuta a circa 10 km dal giacimento di gas di Umid, che si trova a 75 km al largo della costa della capitale, Baku.

Mark Tingay, esperto di vulcani di fango e professore associato presso l’Università australiana di Adelaide, ha affermato che l’esplosione “potrebbe certamente essere stata causata da un vulcano di fango” e che la posizione “si adatta grosso modo” a un vulcano di fango chiamato Makarov Bank, che è esploso nel 1958, generando una colonna di fiamme alte 500-600 metri e larga 150 metri.

Il Paese ha “centinaia” di vulcani di fango, un quarto dei quali genera eruzioni violente, ha spiegato Tingay.

Non si hanno certezze su cosa inneschi questo tipo di eruzione dei vulcani di fango, ma la teoria più probabile è che i massi e le rocce proiettati verso l’alto durante un’esplosione possano urtarsi l’uno contro l’altro, provocando una scintilla che accende i gas.

L’Azerbaigian è conosciuto come la “Terra del Fuoco” proprio per le sue riserve sotterranee di petrolio e gas naturale.