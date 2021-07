Etna, il cratere Nord-Est si risveglia nella notte: nube eruttiva alta 6km, la cenere si disperde verso nord

MeteoWeb

L’Etna torna a farsi sentire dopo circa 6 giorni di quiete. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “dalle ore 18:20 UTC si osserva una continua emissione di cenere al Cratere di Nord-Est. La nube vulcanica raggiunge un’altezza di circa 6000 m sul livello del mare e, in base al modello previsionale, si disperde verso Nord. L’andamento temporale dell’ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative e i valori si mantengono bassi”.

“Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è al momento stazionario ed è ubicato in corrispondenza dei crateri Bocca Nuova e Voragine ad una elevazione di circa 2900 m sul livello del mare. L’attività infrasonica si mantiene su livelli bassi e stazionari; si registrano eventi di ampiezza bassa localizzati in corrispondenza della Bocca Nuova. I segnali delle reti permanenti GNSS e clinometrica del monitoraggio delle deformazioni non mostrano variazioni significative”, conclude l’INGV.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’attività dell’Etna in diretta: