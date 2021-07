Previsioni meteo: fase estiva e secca, ancora molto calda al Centro-Sud fino a metà mese

Le previsioni meteo computano ancora quasi una settimana di tempo asciutto, siccitoso e sempre piuttosto caldo al Centro Sud. Sotto l’aspetto delle temperature, in verità, è atteso un certo calo, dopo la canicola asfissiante fino a giovedì-venerdì, proprio nel corso del prossimo fine settimana, per via di un temporaneo orientamento più da Ovest della circolazione e ingresso sul Mediterraneo centrale e sull’Italia di correnti meno calde di matrice atlantica. I valori potranno scendere, rispetto a quelli infuocati di queste ore e ancora dei prossimi due giorni, anche di 6/7° in via generale, meno al Sud, tuttavia con clima più confortevole per tutti. A seguire, la circolazione potrebbe tornare a orientarsi dai quadranti sud-occidentali, per un nuovo rinforzo del promontorio anticiclonico subtropicale, e di nuovo con aria più calda verso il 12/13/14 del mese.

L’andamento termico per le regioni centro-meridionali, potrebbe presentare temperature medie intorno ai +33/+37°, mediando, appunto, quelli infuocati dei prossimi 2 giorni e quelli un po’ più miti dal weekend, ma nuovamente più caldi dal 12 al 14 del mese. Naturalmente, assenza di precipitazioni verso il Centro Sud Italia, salvo qualche temporale di calore in prossimità dei rilievi appenninici, ma decisamente occasionale e localizzato. Su diversi settori del Nord Italia, invece, soprattutto sul Piemonte, su Alpi e Prealpi in genere, localmente o temporaneamente sulle pianure occidentali e settentrionali della Lombardia, il flusso caldo nordafricano potrebbe arrivare certamente con minore efficacia, quindi con clima ugualmente estivo su questi settori, ma decisamente meno caldo rispetto al resto del paese e, in più, con instabilità temporalesca piuttosto presente, a tratti con fenomeni anche violenti. In particolare, a rischio temporali forti ricorrenti saranno l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, il Trentino-Alto Adige e, a fasi alterne, l’alto Veneto e l’alto Friuli. Temporali irregolari più occasionali potranno spingersi, però, secondo le previsioni meteo, anche sulle aree pianeggianti del Nord, magari meno soltanto su quelle della Romagna e del basso Veneto.