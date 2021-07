Paura tra California e Nevada, forte scossa di terremoto seguita da frane e numerose repliche [VIDEO, DATI e MAPPE]

Un terremoto magnitudo 6.0 ha colpito il confine tra California e Nevada, causando molta paura ma nessuna vittima tra i residenti delle città vicine all’epicentro. Il sisma, moderato e superficiale, è stato localizzato nel nord della California, nella Antelope Valley, a circa 75 km da Carson City, nel vicino Nevada.

Secondo lo United States Geological Survey (USGS) l’evento si è verificato alle 22:49 UTC (00:49 ora italiana) ad una profondità di 7,5 km ed è stato seguito da una serie di scosse minori, con almeno una di magnitudo 4.2.

Boulders everywhere after earthquake on i395 #earthquake #california #roadtrip pic.twitter.com/Bdw4he17ni

Earthquake hit us on I395 near Coleville, CA! Boulders all over the road! #earthquake #California #roadtrip @ABC pic.twitter.com/ZoTxLnC6r8

— Brett Durrant (@brettdurrant) July 9, 2021