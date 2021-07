Forte terremoto scuote la Grecia, epicentro al largo di Zante [DATI e MAPPE]

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Grecia nella notte: secondo il Centro Euro-mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.4, localizzato in mare, a 18 km nord-nordest da Zante e 74 km sudovest da Patrasso.

Il sisma è avvenuto alle 03:16 ora italiana ad una profondità di circa 21 km.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.